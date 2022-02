Fatturati 2020, le cinque aziende più "ricche" sono tutte facce della medaglia Stellantis

In attesa dei dati 2021, c'è ancora tanta "mamma Fiat" nella classifica dei primi dieci fatturati 2020 nell'economia torinese. Lo dice la classifica aggiornata di Report aziende, che mostra (ancora una volta) come al di là delle fusioni e delle operazioni di risiko economico, sia ancora la manifattura e in particolare l'automotive a creare ricchezza sul territorio. E come le dinamiche di "diversificazione" abbiano un traguardo ancora lontano da raggiungere.

Il mondo automotive nella top five

In particolare, è la Fca Italy (ex Fiat dopo la fusione con Chrysler) a dominare la classifica, con quasi 20 miliardi di euro di fatturato (19.957.465.053, per la precisione), seguita da Iveco, che proprio ieri ha ufficializzato il suo ultimo bilancio prima dello spin off da Cnh: il gap è già notevole, visto che la seconda posizione arriva con poco più di 4 miliardi di euro (4.106.058.277). Al terzo posto, ecco Psa Italia, ovvero l'altra "gamba" che - con Fca - è andata a comporre Stellantis: oltre 3,5 miliardi di euro di fatturato, davanti a Fpt industrial (2,5 miliardi) e Cnh Industrial, di poco sopra i due miliardi.

Un caffè, per cambiare. E lo spazio

La prima azienda non automotive della top ten torinese è un'altra realtà storica come Lavazza: il marchio del caffè per eccellenza supera il miliardo e mezzo di fatturato (1.520.996.333). Poi ancora automotive, con Michelin e poco meno di un miliardo e mezzo (1,479). Poi l'aerospazio, l'altro settore che offre le prospettive di sviluppo più consistente per Torno e provincia: Ge Avio supera gli 1,2 miliardi con la sua sede a Rivalta di Torino, davanti a Tnt global express (poco più di un miliardo).

Energia (e ancora auto)

Le ultime due posizioni della top ten sono occupate dal colosso dell'energia come Iren, che però è anche la prima a collocarsi sotto il miliardo di euro di fatturato (958,8 milioni) e poi Leasys (927 milioni), che riporta in alto l'automotive, ma che da controllata Fca bank si occupa di servizi di noleggio.





Gli altri piazzamenti

Subito fuori dalle migliori dieci una multinazionale svedese come Skf Industrie (806 milioni di euro), quindi i giapponesi di Suzuki (603 milioni) e Rai Pubblicità (582 milioni) e poi Reply (531 milioni di euro), portabandiera dei servizi informatici e digitali.