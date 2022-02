Francini e Federico diventano una “coppia aperta quasi spalancata” nel segno di Dario Fo e Franca Rame

Uno dei testi più celebri di Dario Fo e Franca Rame torna a teatro per raccontare al pubblico cosa vuol dire stare in coppia. “Coppia aperta quasi spalancata” è una novella tragicomica che con pungente ironia ripercorre i rapporti umani. In particolare – il testo è del 1983 – Fo e Rame riuscirono qui a prendersi gioco di un vero e proprio tormentone sociale, evidente strascico della rivoluzione sessuale del decennio precedente.

Oggi in scena ci vanno Chiara Francini, volto noto del cinema e della televisione, ma anche scrittrice acuta e divertente, e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. L'appuntamento è per martedì 15 febbraio alle 19.30 per il debutto, a cui seguiranno repliche fino a domenica 20, sempre al Teatro Gobetti. Le luci sono di Alessandro Barbieri, le scene di Katia Titolo, i costumi di Francesca di Giuliano, le musiche di Massimiliano Setti e Pierluigi Pasino.

L'innesco della vicenda è semplice quanto efficace: una coppia discute, lei è esasperata dai continui tradimenti e lui è arroccato sulla sua gaudente superficialità. Ma basta l’ombra di un uomo nella vita di lei per far franare il mito della “coppia aperta”.

E ricordate: “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”.