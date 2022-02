Nasce lo Sportello di Segretariato Sociale. Ogni lunedì un servizio di Arci Torino con l'Associazione sardi Gramsci

Da oggi lunedì 14 febbraio, e per ogni lunedì mattina di tutto l'anno, è attivo lo sportello di segretariato sociale realizzato da Arci Torino in collaborazione con l'Associazione dei Sardi a Torino "A.Gramsci".

Lo sportello è uno strumento gratuito nato per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà del quartiere San Donato Campidoglio e non solo, nel rapporto con i servizi che il Comune offre sul territorio, in particolare quelli legati alle politiche sociali.

Lo Sportello di Segretariato Sociale è rivolto agli adulti in condizioni di disagio e marginalità sociale (es. tutela e amministrazione di sostegno dei soggetti fragili, disabilità, dipendenze, povertà, violenza di genere, persone senza fissa dimora, immigrazione, azioni di pronto intervento sociale per la risposta a situazioni di emergenza, inserimento in strutture residenziali – comunità integrate e RSA) e consiste nell'offrire informazione, consulenza, orientamento in ordine ai Servizi, alle risorse del territorio, alle normative vigenti, regionali e nazionali, alle prestazioni previste dai servizi sociali comunali.