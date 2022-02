Raphael Bianco racconta “Scritto sul mio corpo”: l’esperienza del lockdown attraverso la danza e i pensieri della gente

Alle OGR Torino prosegue la rassegna di coreutica "Moving Bodies, open your mind" organizzata dalla Fondazione Egri per la Danza/IPUNTIDANZA. Una stagione mai messa in scena prima in cui corpo e performatività dialogano con le suggestive cornici di Sala Fucine e Duomo, grazie alle creazioni coreografiche di Raphael Bianco.

Sabato 19 febbraio, alle ore 21, porterà sul palco di Sala Fucine il secondo appuntamento "Scritto sul mio corpo".

Nato da un progetto tutto digitale, "Racconta – Mi – Racconto", ideato nel 2021 durante il periodo del lockdown, in cui si chiedeva al pubblico di commentare online alcuni assoli realizzati appositamente da Bianco: "L'obiettivo era proprio quello di far raccontare l'esperienza del lockdown con lo stimolo di questi piccoli assoli - spiega il coreografo -. Abbiamo raccolto oltre 200 impressioni, di tutte le età. Ho poi creato degli altri assoli, che espandevo mano mano, a cui il pubblico aggiungeva commenti. In seguito abbiamo raccolto un insieme di testimonianze e materiali che sono stati rielaborati in un balletto, "Scritto sul mio corpo", affiancato dal testo scritto da Federico Riccardo in un monologo che sarà poi recitato Silvia Giulia Mendola".

L'obiettivo dello spettacolo, portato in scena da nove ballerini, sarà proprio quello di creare un ponte tra il digitale e la presenza fisica."Quello che mancava ovviamente era il rapporto con la gente".

"Nasce con l’intento di parlare dell’esperienza che si è scritta sul nostro corpo e che ha accomunato una comunità che si è risvegliata con nuove dinamiche, una società che si risveglia dopo questo momento drammatico".

Centrale sarà la musica che accompagna la coreografia del gruppo iraniano BowLand, conosciuti dal grande pubblico anche per la loro partecipazione a X Factor 2018. "Hanno creato una colonna sonora partendo dal confronto online, ho poi scelto alcune delle loro canzoni inedite per un sound track che si aggiunge alla coreografia".

Lo spettacolo di coreutica è site specific per le Ogr: "Uno spazio straordinario che fa una sintesi di tutta l'arte e la cultura. Con la danza abbiamo voluto portare un elemento aggiuntivo" conclude Raphael.