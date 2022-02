Minacce Marrone al capoluogo; Grimaldi (LUV): "Inaccettabile, Cirio prenda distanze"

"Marrone nel suo delirio di onnipotenza ha deciso di passare al ricatto nei confronti non solo di una persona o di un’istituzione come l’Istoreto, ma di un'intera città. La scorsa settima scherzavo dicendo che lo liquiderei con un meme da psico-gerarca, ma non vorrei che l’assessore vedendo le immagine del Dombass fosse entrato davvero in trans.

È inaccettabile che un Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale pensi di minacciare la città di Torino di tagliare i trasferimenti al Comune per compensare i maggiori introiti derivanti da un ritocco dell’Irpef che si è reso necessario per riequilibrare il bilancio, un atto indispensabile perché Torino non perda i fondi dello Stato.



I ricatti sono sempre una pratica odiosa, il ricatto istituzionale è vergognoso oltre che, nel caso specifico, una vera e propria assurdità da mitomani. Cirio dimostri la sua cultura istituzionale prendendo le distanze dal suo Assessore. Altro che dargli più deleghe" - così Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.