Morte di Giuseppe in stage, salgono a 20 le scuole occupate nel Torinese

Questa mattina sono salite a venti le scuole occupate in segno di protesta: a quelle degli scorsi giorni, si sono aggiunte il Buniva di Pinerolo, oltre all'istituto Albe Steiner e Regina Margherita del capoluogo piemontese. In quest'ultimo oggi pomeriggio è prevista l'assemblea studentesca cittadina.

"Questa è la scuola dei padroni"

Per venerdì è fissata con partenza da piazza XVIII nel capoluogo, così come a livello nazionale, una manifestazione degli studenti contro "stage, maturità e repressione". "Questa è la scuola - spiega Federico Bernardini, della Consulta degli studenti di Torino - che hanno voluto governo e padroni. Attendiamo la prossima conferenza stampa di Lamorgese, che spiegherà di nuovo come queste morti simboleggiano la ripresa del paese".

Gli studenti dello Steiner: "La scuola è la nostra seconda famiglia"

Gli studenti dell’Albe Steiner "vogliono mandare un forte messaggio, non si tratta di non voler andare a scuola o di perdere tempo ma semplicemente di lottare per noi ma soprattutto per gli altri, perché il fare la differenza parte da noi e dalla nostra voce".

In una nota hanno scritto: "Questa occupazione studentesca avverrà anche nei prossimi giorni, durante queste giornate, noi alunni organizzeremo anche alcune attività e laboratori che ci faranno unire ancor di più dopo un periodo di totale mancanza di rapporto e legami come quello che abbiamo passato nel periodo della dad. Dove siamo stati obbligati a mettere in secondo piano l’importanza dei legami e del gruppo. Ad oggi la scuola è la nostra seconda famiglia".