All'ex Cad di via Pio VII, ultimi lavori di riqualifica in attesa di sapere a cosa sarà destinato

Nell'ex CAD (Centro di attività Diurna) di via Pio VII, sono pressoché terminati i lavori di abbattimento e bonifica. La demolizione dell'intero edificio ha così eliminato anche il tetto in amianto.

Gli interventi sono partiti nella primavera 2019, lavori di cui già si discuteva anni fa, quando la vecchia Circoscrizione 9 aveva espresso la volontà di adibirla ad area gioco accessibile a disabili. Un'esigenza che si era poi resa superflua, con la riqualifica delle attrezzature al parco Di Vittorio con i fondi AxTO.

Il progetto sulla struttura sita al numero 69 A dovrebbe essere concordato a breve con il Comune e prevederebbe di destinare lo spazio in parte al centro disabili adiacente (civico 61) e in parte alla cittadinanza con un laboratorio di giardinaggio con strumenti e materiali del Servizio Verde Pubblico del Comune.

Nel 2019, la Circoscrizione 8 aveva presentato un ordine del giorno per collegare il laboratorio a cooperative sociali attive nella formazione di ragazzi con handicap (in vista di una futura occupazione nel verde) o coinvolgere la parrocchia e altri residenti in condizioni di disagio.

"I lavori sono finiti ma sul futuro dobbiamo ancora discutere cosa fare con il comune" spiega la coordinatrice Noemi Petracin.