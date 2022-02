Inchiesta sul 're dei concerti' Muttoni, la difesa solleva il caso intercettazioni

È ripresa oggi al Palazzo di Giustizia la discussione dell'udienza preliminare della maxi inchiesta che vede al centro la figura di Giulio Muttoni, ex patron della società promotrice di grandi eventi musicali Set Up Live.

Tra la ventina di imputati figura anche Stefano Esposito, ex senatore del Pd, al quale Muttoni, secondo le accuse, chiese un aiuto - in cambio di prestiti e regali - per giungere alla revoca di una interdittiva antimafia notificata alla società nel 2015. Fra le numerose questioni sollevate dalle difese ci sono quelle legate alle intercettazioni telefoniche. In una di queste compare una conversazione tra uno degli avvocati, Alberto Mittone, e un suo cliente all'epoca dei fatti.

Mittone, che in questo processo assiste un altro imputato, Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, ha affermato che il codice di procedura non ne permette l'utilizzo. Esistono poi 130 telefonate fra Muttoni ed Esposito, considerate "rilevanti" dalla procura ma sulle quali non è mai stato chiesto l'assenso della giunta del Senato per le immunità parlamentari. L'avvocato Mittone ha esortato il gup, Lucia Minutella, a prendere una decisione.

"Diversamente - ha sottolineato - potremmo avere un provvedimento di rinvio a giudizio basato su atti inutilizzabili". Mittore ha anche invitato la giudice a tenere conto del senso del progetto di riforma Cartabia (non ancora in vigore) in materia di udienza preliminare. "La nuova disciplina - ha spiegato - imporrà di procedere con sentenze di proscioglimento nei casi in cui gli elementi acquisiti non consentono di prevedere una ragionevole previsione di condanna. Sarà un filtro utile e necessario. Perché di dibattimenti inutili se ne fanno tanti".