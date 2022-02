Vanchiglietta, 21enne arrestato dopo il furto con strappo all’interno di un locale

Nella notte di sabato scorso gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per tentata rapina.



L’uomo aveva discusso con un gruppo di persone all’esterno di un locale in via Vanchiglia poi, una volta all’interno, si era avvicinato a un soggetto della stessa comitiva e gli aveva mostrato un video sul proprio cellulare. Così, approfittando della momentanea distrazione di quest’ultimo, lo ha colpito, strappandogli la collanina dal collo, che è caduta a terra, recuperata in seguito dalla stessa vittima. Nel frattempo un’altra persona ha preso le difese dell’amico ma è stato aggredito con un pugno al volto. La segnalazione effettuata al 112 ha permesso l’arrivo degli agenti del commissariato sul posto e il fermo del soggetto che, nel mentre, all’esterno del locale, aveva iniziato a lanciare oggetti sui passanti.



Da accertamenti è emerso come l’uomo avesse diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, un divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento della durata di 2 anni ancora in atto nonchè l’obbligo di presentazione alla firma in commissariato. In evidente stato di ubriachezza, il ventunenne è stato poi trasportato in un nosocomio cittadino dove ha danneggiato un presidio antincendio, motivo per cui è stato anche denunciato.