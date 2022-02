Tante le strade chiuse per lavori nella provincia di Torino

Sp. 002 c03 “di Germagnano” collegamento dalla p018 direz. Caselle, dal 17 al 25 febbraio

Per lavori di posa di condotte interrate nel sottosuolo della carreggiata stradale lungo la Sp. 002 “di Germagnano” dal km. 19+800 al km. 19+900 circa sul lato sinistro e lungo la Sp. 002 c03 in collegamento dalla p018 direzione Caselle dal km. 0+120 al km. 0+235 circa nel territorio del Comune di Ciriè si rende necessaria la chiusura al transito veicolare del tratto con deviazione del traffico su percorsi alternativi indicati in loco, dal giorno 17 al 25 febbraio 2022.

Sp. 104 di “Lauriano” in notturna tra il 20 e il 21 febbraio

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria alla linea ferroviaria lungo la Sp 104 di “Lauriano” dal Km. 0+000 al Km. 0+300 si deve procedere alla chiusura stradale (ad eccezione dei residenti), e deviazione del transito veicolare su percorso alternativo, dalle ore 21 del 20 febbraio alle ore 6 del 21 febbraio 2022.

Sp. 224 di “Pavarolo” il 26 febbraio

Per consentire l’abbattimento di piante pericolanti a Bardassano, frazione di Gassino torinese, lungo la Sp 224 di “Pavarolo” dal Km. 1+000 al Km. 1+200 sarà effettuata la chiusura stradale, con deviazione del transito veicolare su percorso alternativo (Sp 122 e Sp 117 dir) il 26 febbraio 2022 dalle ore 8,30 alle 18,30.