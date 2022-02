Eurovision a Torino, camere d’albergo verso il sold out: prezzi da capogiro e ultime disponibilità [VIDEO]

Dormire nel maestoso Principi di Piemonte nel weekend di Eurovision? Uno sfizio da 1.373 euro, poco meno di 700 euro a notte. E attenzione, il prezzo potrebbe essere quasi considerato vantaggioso, visti quelli praticati dalle altre strutture alberghiere a Torino.





Eurovision, a Torino alberghi quasi sold out

La febbre per Eurovision sale e trovare un albergo in cui dormire la notte nella settimana del grande evento internazionale, previsto dal 10 al 14 maggio, appare un miraggio. Un miraggio piuttosto costoso. Stando a quanto riportato da Booking, infatti, l’83% delle strutture non è già più disponibile in quella settimana. Posti ancora più limitati se si considera il fine settimana della finalissima, quello del 14 e 15 maggio, con il 94% degli alberghi già pieni di prenotazioni.

Eurovision, i prezzi delle camere a Torino

Mettendosi nei panni di di un turista straniero o italiano, la visita a Torino durante il Contest canoro difficilmente non sarà dispendiosa. Anzi. I prezzi medi sono di 250 euro circa a notte, ma la cifra è in realtà più alta, se si considerano le poche strutture rimaste a disposizione. A causa della grande richiesta, infatti, la struttura ricettiva meno cara, un appartamento gestito da host, costa 400 euro per un weekend. Tutti gli altri alberghi, invece, praticano un prezzo compreso tra i 500 euro per due notti fino a un massimo di 6.346 euro per il fine settimana. Sono appena sette le strutture ricettive che praticano un prezzo inferiore ai 1.000 euro per le due notti della finalissima di Eurovision.

Non va meglio durante la settimana: chi vuole alloggiare a Torino durante tutto l’Eurovision, da martedì 10 a domenica 15 maggio, deve mettere in conto di spendere almeno 1.000 euro che è il prezzo più bassotta le 196 strutture ancora disponibili. Una cifra considerata irrisoria rispetto ai 15.0030 euro o 16.698 euro richiesti dalle due strutture più care. Il prezzo medio per 5 notti a Torino, è comunque di 5.000 euro. Un salasso. Ma evidentemente, vista la disponibilità di stanze pressoché esaurita, per Eurovision questo e altro.

Intanto cresce l’attesa per l’uscita dei biglietti della competizione musicale, che dovrebbero uscire nelle prossime settimane. D’altra parte, tra 3 mesi esatti, al Pala Alpitour sarà già finito tutto ed Eurovision rimarrà un dolce ricordo per i torinesi e per i suoi albergatori.