Il Po è in secca, le sirene si stendono sul fiume: “La crisi climatica ci sta togliendo tutto” (FOTO e VIDEO)

Il Po è in secca, le sirene si stendono sul fiume: “La crisi climatica ci sta togliendo tutto”

Sirene spiaggiate sul Po. E’ un’immagine volutamente scioccante quella che gli attivisti di Extinction Rebellion hanno voluto richiamare con un’azione dimostrativa eclatante, avvenuta oggi ai Murazzi, davanti alla Gran Madre.

"Fenomeno climatico estremo"

Le sirene si sono sdraiate su uno di quegli isolotti “riemersi” dal letto del fiume, a causa di una siccità che ha privato il Po dell’acqua: “Oggi siamo qui perché siamo molto preoccupati: in Piemonte è in corso un fenomeno climatico estremo, che è la siccità che stiamo vivendo in questi mesi”.

“Vogliamo che la politica regionale deliberi un piano chiaro, che spieghi alla cittadinanza come intende raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050: per questo abbiamo ottenuto un consiglio regionale aperto” spiega Umberto, attivista di Extinction Rebellion.

Sirene simbolo di fantasia e bellezza

L’utilizzo delle sirene non è casuale, anzi. “Sono creature di fantasia, le abbiamo scelte perché per avere fantasia, arte e poesia bisogna sopravvivere. Se la crisi climatica dovesse toglierci le risorse di cui abbiamo bisogno, non avremo neanche le cose belle”.