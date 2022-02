I brand di lusso dell'economia piemontese si raccontano a Dubai (ma ospiti del Principato): "Internazionalità, esclusività ed eccellenza"

Ribalta internazionale all'Expo di Dubai per Exclusive Brands Torino, la prima rete di aziende di alta gamma Made in Italy nata nel 2011 e promossa dall’Unione Industriali Torino, nell’ambito della collaborazione in essere con il Pavillon de Monaco, di cui è partner ufficiale.

Una scelta, quella della cassa di risonanza del padiglione del Principato, che suscita curiosità - visto che a Dubai è presente anche l'Italia e proprio il Piemonte è stato più volte ospite -. Ma ciò non toglie il rilievo globale dell'attenzione che l'alto di gamma dell'economia regionale ha potuto attirare su di sé, alla presenza proprio del presidente di Exclusive Brands Torino, Paolo Pininfarina e della vicepresidente, Paola Bertoldo.

Pininfarina: "Una grande occasione di visibilità"

Exclusive Brands Torino è presente al padiglione monegasco dallo scorso 1° ottobre 2021 e lo sarà fino al 31 marzo. “La partecipazione a Expo Dubai 2020 in qualità di Partenaire Officiel all’interno del Pavillon de Monaco rappresenta per Exclusive Brands Torino un esempio di collaborazione internazionale vincente ed una grande occasione di visibilità e promozione del Made in Italy di alto livello che ha migliorato ulteriormente le performance del network, con una prevedibile ricaduta positiva sul fatturato e sull’export - spiega Paolo Pininfarina, presidente di EBT -. Con il Principato di Monaco la Rete Exclusive Brands Torino condivide gli stessi valori di internazionalità, esclusività ed eccellenza”.



"Condividiamo lo stesso livello di clientela - aggiunge Bertoldo - e la collaborazione con il Principato ci permette di aprire nuovi spazi proprio nella nicchia del Principato e, al tempo stesso, abbiamo preparato una selezione speciale dei nostri prodotti per l'occasione".