Riaprono i Murazzi: "Ma ci saranno poche discoteche o locali notturni"

I Murazzi riapriranno , ma al momento l'unica certezza è che ci saranno poche discoteche o locali dedicati all'intrattenimento notturno . Il Comune sta lavorando infatti per rendere le sponde del Po "vive e vivibili per tutto il giorno".

Firrao (Torino Bellissima): "Riqualificare Valentino e Punti Verdi"

Oggi in Commissione è stata discussa la commissione del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che chiedeva di "concedere e riqualificare" spazi della città come "il Valentino, i Punti Verdi e soprattutto i Murazzi in grado di accogliere centinaia di persone senza nuocere alla tranquillità dei cittadini". Un atto nato dopo la notizia che il Comune di Torino potrebbe essere coinvolto in una nuova causa per i danni da 'malamovida'.