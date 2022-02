Food Pride sbarca a Torino: dopo le polemiche, il Comala riparte da due giorni di buone pratiche legate al cibo

Nonostante un'attenzione mediatica ancora quasi totalmente dedicata alla pandemia di Covid-19, il tema dell'accesso al cibo è sicuramente uno di quelli cui si giocherà il futuro dell'umanità anche alla luce dei preoccupanti cambiamenti climatici: sarà proprio questo uno dei temi cardine di “Food Pride Italia si racconta, a Torino”, una due giorni di eventi in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio presso la sede dell'associazione culturale Comala di corso Ferrucci 65a a Torino. Un'occasione per voltare pagina e ripartire, dopo le vicende che hanno portato Comala sotto i riflettori nei giorni scorsi.

La rete Food Pride Italia è composta da gruppi formali e informali dedicati al cibo di qualità e alla lotta allo spreco alimentare attraverso il recupero delle eccedenze alimentari e il loro riutilizzo sociale.

Gli obiettivi di Food Pride Italia

Il tutto promuovendo una maggior consapevolezza nelle comunità per uno sviluppo equo e sostenibile: “Questo incontro - fanno sapere gli organizzatori - nasce dalla realizzazione di una mappa delle realtà italiane che si occupano di buone pratiche legate al cibo e del 'Manifesto per il Pride del Cibo', una carta dei valori creata grazie a diversi momenti di riflessione, condivisione, discussione e scambio di idee intorno a cinque tavoli: partecipazione, recupero, inclusione, distribuzione ed educazione; l'obiettivo è quello di continuare a costruire un sistema coordinato che unisca le esperienze comuni per combattere lo spreco alimentare e valorizzare il tema dell'alimentazione per tutti”.

Il programma

La giornata di sabato inizierà alle 17 con un incontro con l'associazione Terra! dove verrà affrontato il tema delle food policies, seguito dall'aperitivo “L'avanzata degli scarti” (alle 18.30) a cura di Gusto del Mondo e dallo spettacolo musicale “Il pane nudo” ispirato al'omonimo romanzo di Mohammed Choukri (alle 20). Domenica, invece, a partire dalle 10.30 è in programma una tavola rotonda sulla povertà alimentare (ore 10.30); per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vivere un'esperienza ludica con l'escape room educativa“All you can('t) eat”. Gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione e con green pass rafforzato, per maggiori informazioni è possibile consultare questo link.