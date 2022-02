No greenpass "bruciano" il certificato verde in segno di protesta in piazza Castello

Fogli con il QR code dei greenpass bruciati, oggi, in Piazza Castello, dagli oppositori del certificato verde, promotori dell'iniziativa "L'eresia in piazza del 42 2esimo anniversario della morte di Giordano Bruno". "Ma oggi - spiegano - nelle fiamme del rogo noi bruciamo le certificazioni e non il libero pensiero per cambiare il corso della storia".

Un attore ha impersonato il frate filosofo finito sul rogo nel 1600. Tra gli attivisti vestiti da inquisitori, ha letto il discorso che Giordano Bruno fece alla Sorbona: intorno a lui le torce accese dai manifestanti un centinaio.

"I roghi bruciano ancora attraverso le sospensioni sul lavoro e le discriminazioni sociali", hanno spiegato i No greenpass. "Ieri come allora i liberi pensatori, medici e scienziati vengono perseguitati".

In piazza anche il leader della Variante Torinese, Marco Liccione, che all'Ansa ha spiegato: "Bruciare il greenpass è l'ennesimo sfogo delle persone stanche di un governo incompetente che non è disposto ad ascoltare e a confrontarsi".