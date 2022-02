Nuovo arcivescovo, Cgil Cisl e Uil: "Benvenuto a monsignor Repole e grazie di cuore a monsignor Nosiglia"

"Diamo il nostro più cordiale benvenuto a monsignor Roberto Repole, nuovo arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Nel salutare con speranza la sua nomina a capo della Chiesa torinese, facciamo i nostri migliori auguri per il delicato compito che lo attende": è il messaggio diffuso dai segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Torino, Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese, a proposito dell’avvicendamento al vertice della diocesi torinese tra Nosiglia e Repole. "Ringraziamo anche monsignor Nosiglia per la sua straordinaria vicinanza ai lavoratori del nostro territorio, in modo particolare a quelli della ex Embraco, così duramente colpiti, e per la sua sensibilità e attenzione che, in tutti questi anni, ha sempre manifestato nei confronti delle organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro”.

Auguri di buon lavoro a Repole sono arrivati anche da Api Torino tramite il suo presidente Corrado Alberto, che ha dato "immediata disponibilità a cooperare per il bene della comunità torinese". "A don Roberto Repole - ha dichiarato Alberto - invio un caloroso augurio di buon lavoro come pastore di un gregge nel quale oggi le imprese rischiano di essere le pecore smarrite".

Infine, la Piccola Casa della Divina Provvidenza. "Apprendiamo con gioia la notizia della nomina di Mons. Roberto Repole ed esprimiamo al nuovo pastore l'affetto, la preghiera e la vicinanza nel ministero episcopale a servizio della Chiesa torinese, e in particolare dei poveri". Il Padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice, che ben conosce Mons. Repole e le sue doti umane e sacerdotali, unito a Madre Elda Pezzuto, a Fratel Giuseppe Visconti e a tutta la Famiglia Cottolenghina, assicura al nuovo Arcivescovo il sostegno nella preghiera "in particolare nell’attenzione pastorale verso le persone più fragili e ‘scartate’ della nostra società".

E poi ancora Uncem. "Tutta Uncem - scrivono il presidente nazionale Marco Bussone e il presidente Piemonte Roberto Colombero -, con i sindaci e le amministrazioni dei Comuni, saluta e fa gli auguri a don Repole. E ringrazia Monsignor Nosiglia per il grande impegno con il quale ha svolto la sua missione, provando sempre a comporre reti tra persone, comunità, territori, urbani e montani. Le due Diocesi insieme, Susa e Torino, oggi con una nuova guida, sono un modello organizzativo e pastorale che fa scuola in Italia. Valli e Città capoluogo uniti. Uncem guarda a queste dinamiche con la necessità che propone a don Roberto, di un 'patto forte tra istituzioni'. E come più volte abbiamo detto, nel riscoprire la passione per le nostre Istituzioni, civili e religiose, più unite e più belle, giovani e dinamiche, smart e intelligenti, dobbiamo anche noi, come sistema dei Comuni e dei territori organizzare il nostro 'Sinodo'".