Diocesi, don Roberto Repole si presenta come nuovo arcivescovo di Torino: "Il futuro può essere avvincente e stimolante"

Repole ha poi illustrato l'impostazione che intenderà dare al proprio ministero: "Le chiese di Torino e Susa - ha proseguito - hanno un glorioso passato ma dobbiamo guardare a un futuro che può essere avvincente e stimolante: attraverso il Vangelo proverò a offrire tutto ciò che potrò dare proseguendo l'impegno per i giovani, gli anziani, i poveri e gli emarginati in collaborazione con le autorità civili e militari".

Per l'arcivescovo uscente non si tratta di una fine ma di un nuovo inizio: "Sono contento - ha affermato Nosiglia - della scelta del santo padre e sicuro che il nuovo ministero darà ulteriore impulso alle diocesi, offro la mia disponibilità a collaborare accompagnandolo senza interferenze in un periodo delicato e importante per tutta la chiesa italiana come quello della via del sinodo".

Nosiglia ha poi annunciato il suo ritorno in una parrocchia per stare vicino alla comunità: "Darò una mano - ha concluso - al Pilonetto non facendo mancare la mia presenza a singoli parroci in caso di necessità come vescovo emerito. Proseguirò, infine, il mio impegno per i senza fissa dimora. E non lascerò soli gli ex lavoratori Embraco, a cui sarò sempre vicino". In attesa dell'investitura istituzionale Nosiglia resterà in carica come amministratore apostolico.