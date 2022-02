Spedizione punitiva con rapina e minacce contro un ragazzino: i tre, armati di coltello, mandati da un suo amico per "ripicca"

Lo hanno aggredito in tre, rubandogli un borsello e minacciandolo con un coltello. Il ragazzo, minorenne, è stato salvato dall'aggressione soltanto grazie all'intervento di un passante e dall'arrivo della polizia. Ma mai avrebbe immaginato che il complice di quella rapina fosse proprio l'amico (o presunto tale) che aveva appena salutato dopo una passeggiata forse "chiarificatrice", almeno nelle intenzioni, lungo corso Francia. I quattro, tre aggressori più l'amico, tutti minorenni, sono stati arrestati.

Tutto è successo la scorsa domenica pomeriggio. I poliziotti ne sono venuti a conoscenza quando un passante li ha chiamati per segnalare una violenta aggressione nel quartiere San Donato, all'incrocio tra corso Francia e corso Racconigi, con protagonisti 4 giovani. Gli agenti, intervenuti con tempestività, sono riusciti a identificare gli autori e a ricostruire la dinamica degli eventi: la vittima, un minorenne, quel pomeriggio aveva fatto un passeggiata insieme a un amico nella zona di corso Francia all’altezza della fermata della metropolitana "Racconigi". Terminata la passeggiata, i due si sono divisi. Dopo alcuni secondi sono comparsi tre sconosciuti vestiti di nero e nascosti da un passamontagna, uno dei quali armato di coltello: hanno circondato il ragazzo e dopo averlo colpito con calci e pugni, lo hanno rapinato di un borsello dove custodiva una felpa di marca, sfilandogli anche il cappellino che aveva indosso.

L'intervento del passante ha messo fine alle violenze e ha permesso alle forze dell’ordine di intercettare il gruppo prima che si disperdesse. Gli investigatori hanno poi scoperto che l'aggressione era stata programmata con la complicità dell’amico della vittima per una sorta di ripicca nei confronti del ragazzo per presunti torti del passato. I quattro ragazzi, tutti minorenni, sono stati arrestati per rapina in concorso aggravata dall’uso del coltello e dal travisamento e posti ai domiciliari.