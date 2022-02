Superga, i volontari di Plastic Free raccolgono due tonnellate di rifiuti in poche ore intorno alla basilica

Oggi 80 volontari di Plastic Free Piemonte si sono ritrovati nella piazza della basilica di Superga per un’attività congiunta di raccolta tra il gruppo di Torino, Pino Torinese e Pecetto.

I volontari hanno lavorato tutta la mattina per cercare di rimuovere quanti più rifiuti possibile dalle aree verdi attorno alla basilica, compresi i sentieri della collina torinese e il bosco circostante. Il risultato? Più di due tonnellate di rifiuti rimossi. "Tutto questo - ha spiegato Giulia Zaccaro, referente regionale dell’associazione Plastic Free Onlus - è stato possibile grazie ai volontari e ai referenti che hanno organizzato l’evento. Ora speriamo che l’area rimanga pulita".

"È incredibile come un punto di riferimento turistico e culturale come la basilica di Superga fosse strozzata da più di 2 tonnellate di rifiuti", ha commentato Federico Vidori, referente provinciale di Torino. Mentre Tommaso Buzzi, referente di Pino torinese, insieme a Sara Bazzano e Stefano Righini per Torino hanno aggiunto: "Queste sono situazioni straordinarie che necessitano risposte straordinarie. Per questo siamo qui e sarà solo il primo evento della stagione".

Infine, l'appello lanciato dall'associazione: "Aiutateci, più siamo più puliamo. Come associazione, riteniamo ci sia davvero una grande necessità di pulire tutto, in fretta, ed evitare che questi luoghi tornino in stato di abbandono e degrado".