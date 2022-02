Palcoscenico Danza: da martedì parte il cartellone con "Man ray" della compagnia Taiat Dansa

Arts & Nature è il tema prescelto per l’edizione 2022 di Palcoscenico Danza, diretto da Paolo Mohovich. Gli spettacoli presenti in cartellone saranno quindi ispirati alla natura e all’arte in generale, in molti casi a entrambe.

Apriamo con la prestigiosa compagnia spagnola Taiat che martedì 22 febbraio alle 21 porta a Torino uno spettacolo di successo incentrato su una delle figure centrali dell’arte dadaista e surrealista: il grande Man Ray.

Proseguiamo, venerdì 25 e sabato 26 febbraio sempre alle 21, con Dervish che vede in scena lo straordinario e carismatico danzatore turco Ziya Azazi.Uno spettacolo basato sul Sufismo, filosofia esistenziale basata sul misticismo che esplora la ragione della creazione dell’uomo e dell’universo che lo circonda.

La MM Contemporary Dance Company presenta un dittico che affianca un pezzo di storia della danza, Duo d’Eden di Maguy Marin ispirato al Paradiso terrestre, alla riuscita versione coreografica della Sinfonia Pastorale di Beethoven firmata da Michele Merola.

Piergiorgio Milano ci porta la versione teatrale definitiva di White Out, spettacolo ironico coprodotto da Torinodanza festival, originariamente nato e rappresentato all’aperto negli scenari montani.

Palcoscenico Danza e TPE coproducono il nuovo lavoro di Roberto Castello: Inferno, il luogo che più ha ispirato artisti di ogni genere e linguaggio.

Il 2022 segna anche il decimo anniversario dell’Eko Dance Project. Il progetto artistico e didattico fondato da Pompea Santoro sarà in scena con EkoDanceX10: un programma di prestigio che include una creazione di Jorma Elo e altre di coreografi che hanno caratterizzato il lavoro decennale del gruppo: Mats Ek, Paolo Mohovich, Fabio Liberti e Marco Barone.

Sempre con Eko Dance Project, finalmente, dopo due anni di attesa verrà recuperato Made4You – Pink che propone i lavori di cinque coreografe donne. Una delle serate sarà preceduta dal tradizionale appuntamento con Interplay Link, in cui i giovani coreografi Elisa D’Amico e Francesco Dalmasso, segnalati dal Festival Interplay, presenteranno la creazione Virgolette_short.

PALCOSCENICO DANZA è un progetto realizzato da TPE – Teatro Piemonte Europa. Tutti gli spettacoli sono al Teatro Astra di via Rosolino Pilo.

Il programma completo è su http://fondazionetpe.it/