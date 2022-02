Teatro Carignano, Alessandro Gassmann dirige Stefania Rocca nel "Silenzio grande" di Maurizio De Giovanni

Stefania Rocca è la protagonista, insieme a Massimiliano Gallo, di "Il silenzio grande", uno spettacolo scritto da Maurizio De Giovanni. A dirigerli è Alessandro Gassmann, che ne cura la regia.

In scena al Carignano, debutterà questo martedì, 22 febbraio, per poi restare in replica fino a domenica 6 marzo.