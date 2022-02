Allerta vento, oggi attese raffiche fino a 90 km orari in pianura

Da questa mattina, lunedì 20 febbraio, è allerta per il forte vento sul Piemonte. Il foehn ha cominciato a soffiare già nella notte ma da stamattina sarà più forte proprio sulle Alpi occidentali e settentrionali, per poi spostarsi fino in pianura nel corso della giornata. Le raffiche saranno tra i 60 e i 90 km/h, in particolare nel Cuneese, Torinese ed Astigiano.

Il ritorno del vento tempestoso - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - si spiega con la discesa di aria polare che a nord delle Alpi porterà abbondanti precipitazioni, mentre la catena montuosa farà da sbarramento a sud. In Piemonte ci potrà comunque essere qualche nevicata, ai di sopra dei 1.000 metri, ma soltanto nelle vallate interne più chiuse di confine con la Francia.

In montagna - avvisa sempre Arpa - i forti venti potranno causare "disagi alla viabilità e allo svolgimento delle attività ordinarie". Le condizioni di vento persisteranno fino a martedì, quando però saranno interessate soprattutto le valli dell'Ossola e le pianure settentrionali.