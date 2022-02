Il Premio Belgio al centro di un grande mercoledì di trotto all'ippodromo di Vinovo

Ora che l'Ippodromo di Vinovo ha rotto il ghiaccio con la nuova stagione, la strada sarà tutta in discesa. Il menù per mercoledì 23 febbraio prevede sette corse al via dalle 14.30 e al centro il Premio Belgio, un doppio km con i cavalli disposti su tre nastri.

Favori del pronostico per Batman Ross, allievo di Andrea Guzzinati che lo interpreterà ed è reduce da una importante vittoria sulla pista de La Maura. Principali avversari Biancamara Font, ma anche Arnold Cup che mercoledì scorso nel Quintè torinese ha mostrato di essere in palla. Tutto da vedere il Premio Bruxelles dedicato ai tre anni: Dexter Ors su tutti, con Alessandro Gocciadoro che lo affida ad Andrea Guzzinati. Ma attenzione a Deloris, team di Santo Mollo, reduce da due vittorie consecutive sul miglio, oltre a Dede Dell’Olmo e Desdemona Sage, allenata e portata in corsa da Marco Smorgon.

Spazio anche ai gentleman con il Premio Ostenda per 4 anni: da battere c'è Chapeaut D’Asti, allievo di Elvis Vessichelli con Stefano Manzato in sulky. Inizio convegno alle ore 14,35, ingresso gratuito con obbligo del Super green pass.

E prima di finire, complimenti ai sette Allievi che hanno brillantemente superato gli esami alla fine del corso tenutosi a Vinovo sotto la regia di Salvatore De Lorenzo e Sara Piga. Sono Gaetano Casella, Daniele Demuru, Andrea Ferrara, Nicolò Mollo, Alice Punzetti, Leonardo Raffa e Giuseppe Salacone.