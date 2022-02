Grugliasco, Enaip intitola l'edificio di via Somalia a Vincenzo Michelli

Enaip Piemonte intitola a Vincenzo Michelli, storico direttore di Enaip Grugliasco, la palazzina adiacente il centro di via Somalia. La cerimonia, alla quale hanno partecipato colleghi, ex colleghi e studenti, si è svolta ieri, alla presenza del sindaco Roberto Montà, e di Roberto Santoro e Sergio Pugliano, Presidente e Direttore generale di Enaip Piemonte. Lo hanno inoltre ricordato Silvio Rosatelli, ex direttore generale di Enaip Piemonte, il vicepresidente nazionale Acli Stefano Tassinari e Raffaella Dispenza, presidente delle Acli di Torino.

Un luogo in cui Vincenzo Michelli, scomparso nel 2020, all’età di 72 anni, ha investito tempo, cuore e intelligenza per offrire ai giovani del territorio, soprattutto quelli “difficili”, un luogo in cui crescere e formarsi, per diventare professionisti e protagonisti del loro futuro.

In quasi 40 anni di servizio ha partecipato alla costruzione e alla crescita di Enaip, credendo fortemente nei valori quali il rispetto, l’integrazione, la condivisione, investendo nelle risorse umane che hanno lavorato al suo fianco, facendo scelte difficili, talvolta, ma senza perdere mai di vista l’obiettivo: “affermare il lavoro come un diritto per tutti così come lo studio, per combattere discriminazioni, diseguaglianze e prevaricazioni”.