Multata per divieto di sosta al Valentino: "Il mezzo non era lì e io ero al lavoro"

Multata per divieto di sosta al Valentino. Ma quel giorno la sua auto non è mai entrata nel parco e lei si trovava al lavoro con il mezzo. A denunciare la vicenda, tramite la pagina Facebook "Noi di Nizza Millefonti", è la protagonista Cristina Medda che parla di "sopruso su un cittadino".

"Mai stata al Valentino in auto"

Il 30 gennaio 2021 la donna ha ricevuto una notifica per una sanzione elevata dalla Polizia Municipale per divieto di sosta nell'area verde accanto a corso Massimo d'Azeglio. "A parte il fatto che io non sono mai stata al Valentino in auto, ma quel giorno ero regolarmente in servizio al lavoro" racconta la donna, chiarendo come il veicolo fosse parcheggiato nel cortile della clinica dove è occupata.

Piemonte in zona arancione

A questo si aggiunge che in quel periodo il Piemonte era in zona arancione per l'ondata pandemica da Covid-19: gli spostamenti erano quindi fortemente limitati e sconsigliati, se non necessari.

Prefetto rigetta il ricorso