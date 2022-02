Divertirsi a Torino, ecco come

Tra le città più attraenti dal punto di vista turistico del nostro paese, Torino rientra sicuramente nella “top ten”. Un aumento costante di visitatori che ha portato il capoluogo piemontese, nell’arco di quindici anni, ad un significativo aumento dei turisti che, provenienti da qualsiasi angolo del mondo, sono rimasti affascinati e catturati dalla beltà della città della Mole Antonelliana.

Ed è propria quest’ultima, indiscutibilmente il simbolo della città di Torino, ad essere la meta preferita da chi decide di concedersi qualche giornata o ora di relax nella città piemontese, che ha vissuto una rinascita culturale ed economica dopo le Olimpiadi del 2006 grazie ad importanti opere manutentive che l’hanno resa moderna e funzionale al pari delle più importanti città europee.

I luoghi più divertenti per grandi e piccini

La Mole Antonelliana, oltre alle bellezze artistiche e architettoniche presenti, consente di poter usufruire di un ascensore panoramico, costruito oltre cinquant’anni fa per celebrare il centenario dell’unità nazionale, che consente di raggiungere il piccolo tempio posto sulla cima della Mole e godere di una vista mozzafiato sull’intera città. Questo luogo simbolo torinese, però, offre una grande opportunità di svago.

Come ben sanno gli amanti del grande schermo, al suo interno si può trovare il Museo Nazionale del Cinema. Un luogo magico, dove gli appassionati possono sbizzarrirsi con ben dieci aree tematiche che testimoniano come il cinema si sia evoluto nel tempo: dalla sezione dedicata all’archeologia del Cinema a quella destinati ai manifesti pubblicitari, passando per la videoteca, la cineteca, l’archivio storico e molto altro ancora. Un luogo che val la pena visitare.

A Torino, però, si può godere di un’autentica primizia a livello mondiale: la presenza del secondo più importante Museo Egizio dopo quello presente a Il Cairo. In questo luogo è possibile assaporare il gusto dell’antichità, di una civiltà, come quella egizia, che ha segnato profondamente la storia dell’umanità, grazie alla presenza di mummie, papiri, sarcofaghi e quant’altro fa riferimento a quella cultura.

Un luogo particolarmente ambito dai bambini in età scolare, che nascono con una sorta di “venerazione” per le Piramidi e, più in generale, per la civiltà egizia, risultata di fondamentale importanza nella storia dell’umanità, studiata dai nostri ragazzi sin dalle scuole elementari: non c’è da stupirsi, quindi, che negli under 13 sia la meta più gettonata e maggiormente gradita, dove la famiglia può trascorrere qualche ora ammirando le opere presenti.

Le opportunità di svago notturne all’ombra delle Mole Antonelliana

Dopo aver illustrato alcuni luoghi “indoor” di grande richiamo turistico, vediamo, ora, quelli all’aperto maggiormente graditi da turisti e torinesi. Tra questi spicca, senza alcun dubbio, Parco Valentino, sito lungo le sponde del Po e a pochi passi dal centro cittadino. Un posto ideale per respirare aria pura e salubre al termine di una giornata trascorsa per le vie della città o, perché no, come ideale intermezzo alla visita turistica del centro.

Parco Valentino, infatti, si può definire un vero e proprio “polmone verde”, dove i torinesi effettuano esercizio fisico all’aperto o, molto più frequentemente, si dedicano al footing. In questo splendido lembo della città di Torino, inoltre, vengono organizzati eventi e mostre all’aperto che non fanno altro che testimoniare la funzione sociale che svolge Parco Valentino nel contesto torinese.