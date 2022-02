Demiurgos in villa Tesoreria: concerto con Martino Maina e Lorenzo Morra

Nuovo concerto per la trentesima stagione "Demiurgos" in villa Tesoriera.

Il festival realizzato da Associazione Artistico Culturale IPPOGRIFO torna con gli appuntamenti primaverili, martedì 1° marzo alle ore 17 nella Biblioteca Civica Musicale Andrea della Corte.

In scena il duo composto da Martino Maina, al violoncello, e Lorenzo Morra, al pianoforte che si esibiranno sulle musiche di R. Schumann, "Fantasiestücke op. 73" e"Adagio e Allegro op. 70", e J. Brahms, "Sonata per violoncello e pianoforte op. 38 in mi minore".