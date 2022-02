GiovedìScienza: tra piante e natura, il nuovo incontro il 24 febbraio

Nuovo appuntamento con GiovedìScienza a tema robotica e intelligenza artificiale, piante e natura.

Il 24 febbraio in diretta streaming su www.giovediscienza.it Luisa Lanfranco, professoressa associata presso il dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino e Barbara Mazzolai, Robotics Associate Director presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e direttrice del laboratorio Bioinspired Soft Robotics di IIT, spiegheranno al pubblico le possibili connessioni di due mondi apparentemente diversi ma in grado di comunicare tra loro.

Le piante ci circondano, fanno parte della nostra vita ma spesso passano inosservate. Eppure non possiamo fare a meno di loro: sono fondamentali per la vita sulla Terra come fonte di cibo e materie prime rinnovabili e come stabilizzatrici degli ecosistemi. Hanno una storia antica fatta di simbiosi e relazioni con altri organismi. Hanno “inventato” il più straordinario sistema per produrre energia pulita esistente sulla Terra, la fotosintesi. Hanno tessuto una straordinaria rete di interconnessioni globali, da cui trae forza la salute dell’ecosistema planetario.

L’umanità può imparare molto dal mondo vegetale che ha escogitato, a varie scale, soluzioni originali a problemi biologici, mostrando una sorprendente plasticità. In un futuro non troppo lontano, la robotica e l'intelligenza artificiale grazie a modelli che replicano in parte meccanismi presenti in natura, potranno offrire soluzioni concrete per mitigare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità. Robot biodegradabili monitoreranno l'inquinamento aiutandoci a contrastarlo, e ci consentiranno di studiare sempre più a fondo il grande libro della Natura.