Oggi è il 22-02-2022, data palindroma: ecco che cosa significa

In letteratura si possono trovare diversi esempi di palindromi: tra i più famosi si trova il verso latino “In girum imus nocte et consumimur igni”, ovvero “Andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”, spesso attribuito a Virgilio, anche se non è reperibile in alcuna delle sue opere note e, secondo Wikipedia, è probabilmente un’attribuzione errata di epoca successiva.