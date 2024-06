Parcheggiare a centro strada: un brutto vizio che non passa di moda, specie tra Campidoglio e Parella

Chi viene a Torino da fuori si sarà di certo accorto, forse anche con un certo stupore per chi non è abituato a vivere in una grande città, di un'usanza molto particolare: quella di parcheggiare a centro strada.

Una tradizione che non passa di moda

Questa “tradizione”, praticata nella maggior parte dei casi non per reale necessità ma per evitare la ricerca di uno spazio libero ed espletare nel più breve tempo possibile commissioni, acquisti o pause caffè, rimane intatta nel corso dei decenni e non passa mai di moda trasformandosi quasi in regola. Un brutto “vizio” , verrebbe da dire, visto che oltre a infrangere il codice della strada nella maggior spesso rende difficoltoso il transito dei veicoli riducendo notevolmente la visibilità.

Il caso di via Nicola Fabrizi

Uno dei casi più eclatanti è quello di via Nicola Fabrizi: da Campidoglio a Parella, infatti, sono decine le auto e i furgoni parcheggiati lungo la linea di mezzeria. Una pratica oltretutto rischiosa, visto che in quella strada transita il tram 13 ed è già successo che restasse bloccato dai mezzi in sosta vietata.