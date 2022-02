Maria Adelaide, Grimaldi (LUV): "Icardi passa la palla a Ricca, come se una casa di comunità possa essere finanziata dalle Universiadi"

"La Regione dice che vuole uno ‘studentato’ in quella sede, ma poi non partecipa con il Maria Adelaide al bando della 338 sulle residenze universitarie finanziate dallo Stato. Poi dice che è disponibile a programmare una Casa di comunità al Maria Adeleide, ma non candida l'immobile di Lungo dora Firenze tra le risorse del PNRR, nemmeno con risorse proprie, così dà parere negativo alle nostre proposte, le stesse espresse ufficialmente dal Comune di Torino, e annuncia di bocciare tutti gli odg e quasi tutti gli emendamenti che abbiamo presentato al piano di programmazione degli ospedali e delle case di comunità nelle ASL di tutta la Regione", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.

"Noi – prosegue Grimaldi – chiediamo, come i cittadini, la circoscrizione e la città di Torino, che nell’area dell’ex ospedale Maria Adelaide sia progettata e realizzata una Casa di Comunità al servizio della numerosa cittadinanza di riferimento, nei tempi previsti per quelle finanziate con fondi del PNR. Icardi si schernisce dicendo che è tutto in mano a Ricca e all'Edisu, a cui delega la presentazione di un progetto di partenariato pubblico-privato entro il 31 luglio, ma o Ricca e Sciretti si sono messi a stampare denaro o non si capisce come con i soldi delle Universiadi, sempre che ci siano, si possa finanziare la loro idea di Project financing con cui pensano di riaprire il Maria Adelaide".