L'ex Tecumseh verso la riqualificazione: nell'ex fabbrica di tagliaerba un campus universitario e aree verdi

Primi passi per il recupero dell'ex Tecumseh, l’enorme fabbrica di motori per tagliaerba in strada delle Cacce 99, attualmente di proprietà della famiglia Bertone di Acqua Sant'Anna. Finalmente c'è infatti un progetto per il rilancio del complesso chiuso nel 2006, che da anni giace nel più completo abbandono ed è meta dei ladri.