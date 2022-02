Luca Asvisio riconfermato alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Torino

Luca Asvisio è stato eletto per il secondo mandato consecutivo Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e Provincia. Il 21 e il si è tenuta l’Assemblea degli iscritti per designare i componenti del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità, che saranno in carica per il quadriennio 2022/2025.