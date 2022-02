Il Circolo dei Lettori si tinge di rosa con la rassegna dedicata alle donne "Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci"

Marzo al Circolo del Lettori torna a essere il mese delle donne. Una programmazione che lascia ampio spazio agli appuntamenti della rassegna "Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci": ascoltare, raccontare, sentire il femminile come una complessità ricca di aspetti, sfumature, contraddizioni stimolanti, in un dialogo sempre attento al plurale perché la complessità è un valore fondamentale.

Le riflessioni di Tutte insieme. Pensieri, corpi, voci hanno come protagoniste: Guadalupe Nettel (3/3) che presenta Il corpo in cui sono nata (La nuova frontiera), il secret show de Il tempo delle donne a Torino (8/3 e altri appuntamenti), Giulia Muscatelli (9/3) sugli stereotipi estetici delle serie TV, Stefania Stafutti (17/3) per un'analisi sulla donna in Cina, Francesca Genti (21/3) che racconta La ballata di Nina Simone (HarperCollins), infine parliamo di Joan Didion (24/3) durante l’evento a lei dedicato organizzato in collaborazione con il Saggiatore.