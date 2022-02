Omicron è cambiata anche a Torino: nelle acque di scarico emergono tracce di due "sottovarianti". Una è dominante

Una nuova variante "dominante". A Torino il Covid è cambiato ancora, ma questa volta la differenza rispetto a quella precedente non è considerata preoccupante dagli esperti.

Lo dicono le analisi condotte dai tecnici dell'Arpa Piemonte in alcune acque di scarico in provincia di Torino (a Castiglione Torinese), ma anche ad Alessandria, Cuneo e Novara.



Secondo gli ultimi prelievi, infatti, la famiglia "Omicron" si è allargata e adesso, nelle province piemontesi, si trovano evidenze delle cosiddette sottovarianti BA.2 e BA.3, con BA.2 che sembrerebbe ormai essere la variante "dominante" rispetto a tutte le altre.



Fortunatamente, però, come confermano anche i dati quotidiani del bollettino della Regione, questa evoluzione non sta creando particolari preoccupazioni. Tanto che l’OMS - come si legge in una nota ufficiale diffusa da Arpa Piemonte - "al momento non attribuisce particolare valore come variante di interesse (VOI, variant of interest) o di preoccupazione (VOC, variant of concern)".