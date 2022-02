Tav, Mauceri nuovo presidente dell'Osservatorio. Gariglio (Pd): "Prosegue l'impegno del governo"

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il commissario straordinario per la tratta italiana della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Torino-Lione, Calogero Mauceri, è stato nominato Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, con il compito di favorire la partecipazione del territorio alle attività di analisi, elaborazione, condivisione e confronto durante le fasi di realizzazione dell'opera. Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili in una nota, precisando che l'incarico viene conferito per il periodo di un anno ed è rinnovabile.

"L'attività dell'Osservatorio è di fondamentale importanza per il coinvolgimento, l'ascolto e la valutazione delle istanze espresse dalle comunità territoriali", sottolinea il ministro Enrico Giovannini.

"Sono onorato dell'incarico di Presidente dell'Osservatorio per l’Asse Ferroviario Torino-Lione, ruolo che mi impegno a svolgere con spirito di servizio e sensibile attenzione per il territorio", ha dichiarato Mauceri. "È mia intenzione riprendere e rilanciare l'Osservatorio come importante sede di confronto con tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali che già in passato hanno dato il loro contributo di idee con l'obiettivo comune di realizzazione di un'opera condivisa".

"Soddisfazione per la scelta di Mauceri e apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro Giovannini per garantire la realizzazione dell’opera nei tempi stabiliti", ha commentato Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio sulla nomina del governo.



"La professionalità e l'esperienza accumulata dal commissario Mauceri nella gestione di rilevanti progetti infrastrutturali gli consentirà di operare al meglio anche nella progettazione della tratta nazionale della Torino-Lione, sviluppando un proficuo confronto con le amministrazioni comunali e metropolitane coinvolte nel progetto".

"Adesso le comunità locali rientrano finalmente da protagoniste nella realizzazione di un’opera strategica per il Piemonte e l’Italia, dopo lo sciagurato stop del Governo Conte I che aveva di fatto soppresso tale organo istituzionale", ha invece commentato Silvia Fregolent (Iv).

"Siamo particolarmente contenti della nomina - hanno invece dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi -. Con questo atto, che attendevamo da tempo e che abbiamo chiesto a più riprese a Roma, il progetto della Tav acquista ancora più forza e può guardare con sicurezza alla realizzazione dell’opera in piena condivisione con il territorio. La figura di Calogero Mauceri è centrale nell’avanzamento non solo della Torino-Lione, ma anche del Terzo Valico, essendo commissario straordinario di governo per entrambe le opere, che, lo ricordiamo, fanno parte dei due corridoi ferroviari europei che si incrociano proprio in Piemonte".