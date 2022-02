Giorgio Perottino for OGR Torino

Anche le OGR Torino s'illuminano di azzurro e giallo per l'Ucraina, che sta da poco meno di un giorno sta subendo l'attacco militare della Russia nel Donbass.

Le luci che riprendono i colori della bandiera nazionale rischiarano l'ingresso delle Officine Grandi Riparazioni che, come scrivono in un post su facebook, si associano alle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi: “Siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico”.