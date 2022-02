Spaccio, tre arresti in centro nelle ultime 48 ore

Tre arresti per spaccio nelle ultime 48 ore in centro a Torino. I poliziotti hanno individuato e sottoposto a controllo tre cittadini sospetti, arrestandoli per reati inerenti allo spaccio, fra le giornate di mercoledì e venerdì: due di essi di solito soliti gravitava nell’area di Corso Giulio Cesare nelle vicinanze del Ponte Mosca, uno in corso Palermo. In quest’ultimo caso, si tratta di un soggetto rimasto sconosciuto a causa della mancanza di documenti ed alla sua resistenza al fotosegnalamento. L’uomo aveva con sé 18 involucri termosaldati di colore giallo, contenenti crack; inoltre, celava all’interno del cavo orale altra sostanza stupefacente, che lo ingeriva parzialmente prima della traduzione in Questura.

Gli altri due arrestati sono dei pusher di nazionalità marocchina, entrambi di 25 anni: a loro carico sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronti allo smercio. Uno di essi era stato denunciato appena la stessa mattina da personale della Squadra Volante sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Questa volta, così come il connazionale, è finito in carcere.