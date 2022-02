Uccise l'ex moglie, condannato all'ergastolo guardia giurata

Trenta anni di carcere era stata la richiesta di condanna che la pm Francesca Traverso ha formulato per Massimo Bianco, 49 anni, la guardia giurata che il 7 maggio 2021 uccise a colpi di pistola la moglie, Angela Dargenio, 48 anni, dalla quale era separato. Alla fine la sentenza è stata di condanna con l'ergastolo, senza il riconoscimento di alcuna attenuante.

Il processo si è concluso in Corte d'Assise. Bianco fu arrestato il giorno stesso dalla polizia; poi confessò e chiese perdono ai figli. Il pm Traverso ha quantificato la richiesta di pena proponendo l'equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti. Una scelta che l'avvocato Stefano La Notte, parte civile per i due figli, non ha condiviso.

"Sono contrario alle attenuanti generiche. Non è un momento di follia, non è il drammatico epilogo di una lite. È il prodotto di una cultura e di una mentalità di paese ancora molto presente in Italia: una donna non si deve separare". Così l'avvocato La Notte, che aveva parlato di "cultura maschilista e selvaggia".

"C'e' una parte dell'Italia che non ha ancora digerito l'idea che ci si possa separare. Sappiamo che la madre della vittima ha detto meglio un tumore di una figlia che si separa".