Le migliori proposte di viaggio dei traghetti per la Sardegna

Se come meta del prossimo viaggio, si sta pensando ad una delle più belle località italiane, ovvero la Sardegna; occorre prendere in considerazione le tratte via mare che collegano differenti porti dell'Italia con più punti della regione sarda.



I porti di destinazione in Sardegna sono: Cagliari, nonché il capoluogo, collocato a sud dell’isola; Arbatax, posizionato nella parte centrale; Golfo Aranci e Olbia, nella parte nord-est della Sardegna; Porto Torres, nella zona nord-ovest e Santa Teresa di Gallura, sulla punta settentrionale dell’isola.



Tra le più famose compagnie Marittime possiamo rivolgerci alla Grimaldi Lines, la quale mette a disposizione tratte con cadenza regolare annuale solo su due linee: Civitavecchia – Porto Torres e Livorno – Olbia (incrementando il numero delle partenze nella stagione estiva, nella quale è prevista una maggiore richiesta da parte dell'utenza). Inoltre, stagionalmente la compagnia esercita anche sulla rotta Civitavecchia – Olbia.

Un'alternativa alla precedente compagnia, viene data da Tirrenia, la quale opera tutto l’anno sulle tratte: Genova – Olbia e Porto Torres, Civitavecchia – Olbia, Arbatax e Cagliari, Napoli – Cagliari e, infine, partendo dalla Sicilia: Palermo – Cagliari. In più, da luglio a settembre si ha la possibilità di fruire della tratta Genova – Arbatax, i biglietti di Tirrenia si possono acquistare sul sito www.traghettogenovaolbia.it.

Nel 2018, in seguito alla fusione di Tirrenia con la compagnia marittima, di nome "Moby", è stato reso possibile l'utilizzo delle stesse navi; nonché degli stessi servizi a bordo. A differenza di "Tirrenia", Moby si occupa annualmente delle tratte Genova – Olbia e Livorno – Olbia e, tra maggio e settembre, effettua il suo servizio anche tra Piombino e Olbia. I biglietti sono prenotabili su www.traghettilivornoolbia.it. Più limitanti rispetto alle precedenti, sono le due compagnie Grandi Navi Veloci (GNV) e Sardinia Ferries. La prima perché adopera solo collegamenti stagionali (da maggio a settembre) sulla tratta Genova – Porto Torres, attraverso viaggi notturni messi a disposizione per tre volte a settimana, per mezzo del traghetto Rhapsody. La seconda, poiché si occupa esclusivamente della tratta Livorno – Golfo Aranci, prevedendo una partenza al giorno per tutto l’anno; a eccezione dell' estate, in cui, nel mese di Luglio le partenze raddoppiano e nei sabati vengono incrementate a tre.

La durata della viaggio per raggiungere la Sardegna via mare, varia dalle 4 ore alle 17 ore di navigazione a seconda della tratta percorsa, nocche dal punto di partenza e da quello di arrivo prestabiliti.



La rotta più veloce è quella che collega il porto di Livorno con quello di Olbia (adoperato sia da Grimaldi Lines, sia da Moby), in quanto essa dura circa 6 ore e 55 minuti.Il secondo tragitto più rapido, con un tempo di percorrenza di circa 7 ore, è quello che parte da Genova e giunge a Porto Torres.

All'interno dei traghetti per la Sardegnaè possibile trovare generalmente cabine doppie e quadruple, poltrone e bagni privati; inoltre, per rendere il viaggio più piacevole ai passeggeri, sono presenti: bar, ristoranti, sale giochi per bambini, musica dal vivo, cinema, negozi e, ancora, piscine e solarium.

Se si vogliono portare con sè i propri animali domestici, è importante essere a conoscenza dei servizi di cura degli animali con aree pet friendly, messi a disposizione, per esempio, dalle compagnie Tirrenia e Sardinia Ferries.

Se, invece, si intende usufruire della propria automobile, o del proprio mezzo di trasporto, una volta giunti sull'isola; è necessario consultare i regolamenti della compagnia scelta per scoprirne i prezzi, i quali solitamente sono impostati in base al peso e alle dimensioni della vettura. In questo caso, si consiglia di presentarsi al punto di imbarco almeno due ore prima dell’orario di partenza.



I prezzi dei traghetti per la Sardegna variano in base al tipo di pacchetto scelto, compagnia navale, rotta e periodo dell'anno in cui si desidera viaggiare; per esempio in alta stagione, il prezzo sarà maggiore.Qui è possibile essere indirizzati ad un sito web utile per scoprire i tragitti più convenienti e conformi con le proprie esigenze.