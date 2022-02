Un omaggio a Torino e allo scrittore Javier Marias: “Corazon tan blanco” di Masoudeh Miri è la nuova opera del MAU

Il Museo d'Arte Urbana di Torino, caso più unico che raro di esposizione artistica permanente a cielo aperto sul territorio italiano, si è arricchito di un nuovo “pezzo” portando la propria collezione a sfiorare le 200 unità: si tratta di “Corazon tan blanco” dell'architetta e pittrice di origine iraniana Masoudeh Miri.

L'opera, realizzata a fine 2021, è stata installata sopra la Falegnameria Garino di via Rocciamelone 1/i, all'ingresso del Borgo “Vecchio” Campidoglio. Per l'artista si tratta della seconda “fatica” per il MAU, dopo l'omaggio alle donne afghane dipinto sulle serrande dello stesso negozio. Il lavoro, ispirato a “La nuda” di Giacomo Grosso, è dedicato a Torino e allo scrittore spagnolo Javier Marias, autore dell'omonimo romanzo “Corazon tan blanco” (Un cuore così bianco, ndr).