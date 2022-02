Vaccini e green pass che scade in anticipo: lo sfogo di un lettore. "Rispettoso delle regole, mi sento preso in giro"

"Vorrei comunicare quello che sta accadendo nel caos generale riguardo la gestione dell'infinita emergenza sanitaria in corso. Non discuto su nulla che riguarda la gestione in sé i come e i perché e non pretendo di averne competenza. Voglio solo raccontare e denunciare la scorrettezza delle istituzioni che oggi hanno veramente ferito la mia sensibilità". Così comincia la lettera-sfogo di un lettore che ci racconta la sua disavventura con la scadenza del green pass e il labirinto burocratico in cui si è trovato incastrato.

"Ho fatto il vaccino prima dose l'11 gennaio 202 con scadenza al 30 aprile 2022, da quanto scritto sul certificato vaccinale che mi è stato dato.



Lo stesso giorno mi hanno dato un foglio insieme al certificato vaccinale, con scritto l'appuntamento per la seconda dose circa venti giorni dopo. L'ho letto tornato in ufficio, a lavoro, dopo quattro ore di code e attese per il vaccino e, non potendo organizzarmi lavorativamente per tante e svariate ragioni lavorative per fare il vaccino quel giorno, ho chiamato il centro vaccinale trentasette volte nei giorni a venire, nessuno rispondeva così ho chiamato l'Asl competente e mi è stato detto questo: "Non preoccuparti se non puoi andare in quella data vai in un'altra, si sposta in automatico e ti chiameranno per convocarti di nuovo, basta che lo fai entro il 30 Aprile e non hai problemi per il lavoro o altro"



Da ieri, senza preavviso e senza che sia scritta da nessuna parte la data di ieri, senza alcuna chiamata né messaggio ricevuto, la certificazione risulta scaduta".

"Non essendo a conoscenza di questa cosa, perché c'è scritto 30 Aprile, non ho potuto organizzarmi o comunque non mi sono organizzato e avevo intenzione di prendere un appuntamento per la seconda dose intorno metà marzo, visto che devo essere presente a lavoro in questo momento, momento duro. Quindi tecnicamente senza preavviso, ripeto, da stamane non posso fare niente e non potrei nemmeno entrare a lavoro. Vero è che molte attività, bar, ristoranti non controllano ma alcuni si e comunque a rigor di legge non potrei entrare a lavorare. E se non posso, sempre secondo legge, o mi metto in mutua o in permesso o vengo sospeso. Dove lavoro non vogliono sospendermi vogliono che io lavori perché se non servivo non stavo qui ovviamente".

"Ho chiamato il numero verde informazioni Covid Piemonte, stamane immediatamente, e non sanno ovviamente cosa dirmi, la risposta è stata faccia la seconda dose. Certamente dico io ma intanto? Cosa faccio? Non era più sensato scrivere scadenza 24/Feb invece di erogare una certificazione valida fino al 30/Apr e poi di punto in bianco sospenderla ripeto SENZA PREAVVISO? Non sanno cosa dirmi, il numero dell'ASL non risponde MAI da Ottobre dello scorso anno e quindi non saprei cosa fare".

"Io sono un cittadino inserito nella società, corretto e rispettoso delle istituzioni, abbastanza, meno delle figure politiche ma credo sia un sentimento comune di tutti i cittadini dotati di senno, ormai stanchi per tante mancanze della politica. (...) non sono assolutamente un ribelle o un individuo incasellabile in etichette no vax (...) mi sento deluso oggi dalle istituzioni e da questa che traduco come una pressione molto scorretta tramite espedienti prepotenti; il messaggio che leggo è "Non stai andando a fare subito un altro vaccino, ti sospendiamo il green pass anche se ancora in corso di validità" e non c'è nessuno che dice, può dire, o fare nulla. Nessuna tutela, nessuno che difenda un minimo il diritto almeno di CAPIRE.