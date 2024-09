Job Film Days 2024: il pre festival con proiezioni, un convegno e una mostra

La quinta edizione di Job Film Days sta per entrare nel vivo ma, prima di arrivare all’inaugurazione ufficiale il prossimo 1° ottobre al Cinema Massimo, c’è un ricco programma di avvicinamento. L’intento, come ogni anno, è approfondire alcuni temi non solo attraverso i film in sala, vero cuore della manifestazione, ma attivando diversi percorsi collaterali, sempre mantenendo il cinema al centro.

Il 24 settembre, alle ore 21.15, il Cinema Centrale Arthouse ospiterà la proiezione di Making Of di Cédric Kahn (Francia, 2023, 119’), in collaborazione con I Wonder Pictures. Simon, nell’opera, sta per iniziare le riprese di un film sulla lotta combattuta da un gruppo di operai per mantenere in vita la loro fabbrica e, con essa, il loro lavoro. Tra commedia e dramma, il nuovo film di uno dei più originali registi del cinema francese contemporaneo. Si tratta di una anteprima del film, che uscirà nelle sale nei giorni successivi.

L’iniziativa sarà introdotta da Cristina Renda.

Il convegno, la mostra, la pre-apertura

Il 26 settembre sarà il momento del primo dei due convegni in programma al festival, dedicato alla sicurezza sul lavoro in Italia negli spazi del Dipartimento di psicologia dell’Università di Torino (al fondo di questo comunicato è presente un approfondimento dedicato).

Il 27 settembre, alle ore 18, il Polo del ‘900 aprirà la prima delle due mostre in programma. Si tratta dell’esposizione fotografica di Raffaele Montepaone, dal titolo Intimate WorldSkills. Il percorso espositivo intende raccontare una iniziativa molto originale e ancora poco conosciuta in Italia: i Campionati mondiali dei mestieri WorldSkills per ragazze e ragazzi under 25. La mostra si sviluppa in 25 opere in bianco e nero che trasportano l’osservatore nello stato d’animo delle ragazze e dei ragazzi nei giorni che precedono la partenza per Lione, dove si è appena svolta l’edizione 2024. I partecipanti arrivano da istituti piemontesi: Associazione "Scuole Tecniche San Carlo” di Torino, Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Piemonte ETS (CIOFS-FP PIEMONTE ETS) di Torino, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale ENAIP Piemonte ETS - CSF di Novara, Istituto di Istruzione Superiore Giolitti - Bellisario di Mondovì (Cn) e Istituto di Istruzione Superiore "E. Maggia" di Stresa (Vb).

L’esposizione è organizzata in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, Ismel e Polo del ‘900.

I Campionati mondiali dei mestieri WorldSkills torneranno, sempre nell’ambito della collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, all’interno di due brevi film nel programma principale del festival. I film, realizzati dal regista vercellese Matteo Bellizzi e presentati in anteprima assoluta all’interno dell’evento Job Film Stories il 2 ottobre alle ore 17 presso la Sala 3 del Cinema Massimo, racconteranno gli under 25 che si preparano al campionato, ma anche il mondo dell’Agenzia Piemonte Lavoro, fra chi cerca un lavoro, chi lo ha perso e chi lo sta imparando. Interverrà anche il professore e scrittore Matteo Saudino.

Tornando agli appuntamenti prima del festival, sempre venerdì 27 settembre, ma alle ore 21, al Cinema Teatro Monterosa, si terrà l’evento di pre-apertura di Job Film Days, con la proiezione del film peruviano Kinra di Marko Panatonik, dove il protagonista lascia il suo villaggio in montagna per cercare lavoro in città, ma forse dovrà tornare alle sue origini. L’evento si svolge in collaborazione con il Festival de Cine de Lima e Cinetrab. L’opera è stata premiata ad agosto, a Lima, come miglior film di finzione sui temi del lavoro, con il riconoscimento ILO-Cinetrab.