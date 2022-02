Deruba tre negozi in centro, ma lo tradisce un buco nei pantaloni: arrestato

Due negozi in via Roma e uno a Porta Nuova sono stati presi di mira da un ventenne senegalese, ma il buco nel pantalone all’altezza del gluteo lo ha tradito permettendo agli agenti della Squadra Volante di fermarlo e arrestarlo per furto.

Poco prima delle 14 di mercoledì, infatti, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un negozio di via Roma per il furto di un profumo da parte di un uomo che si era poi allontanato in direzione di Piazza Carlo Felice. Ma mentre erano nel negozio, anche i commessi di quello accanto hanno denunciato il furto da parte di un individuo che in tutto e per tutto somigliava al sospettato del primo colpo. Il soggetto si è impossessato di due zaini prima di darsi alla fuga.