Stellantis, Sbarra (Cisl): "Aspettiamo piano industriale: non possiamo perdere nemmeno un posto di lavoro"

"Aspettiamo con ansia il piano strategico che Tavares presenterà il 1° marzo: chiediamo che Stellantis confermi il suo investimento in Italia e metta in sicurezza tutti i siti, garantendo anche un accompagnamento nel corso della transizione tecnologica verso l'elettrico. Si deve salvare la produzione, ma anche l'occupazione".



Così Luigi Sbarra, segretario generale Cisl ospite oggi a Torino della due giorni di congresso che la Cisl Torino e Canavese ha organizzato al Centro del Santo Volto in occasione della ricandidatura di Domenico Lo Bianco a segretario provinciale. "Non possiamo perdere nemmeno un posto di lavoro: Stellantis a Torino deve proseguire con il polo della Maserati e della 500 con nuovi modelli e garantendo un futuro agli enti centrali".