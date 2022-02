Borgo Campidoglio, un sabato con visita guidata per le Panchine d'Autore del MAU

Le Panchine d'Autore del Museo di Arte Urbana di Torino saranno al centro di una speciale visita guidata in programma nel domani pomeriggio: le opere, realizzate da Vito Navolio in piazza Moncenisio, sono dedicate ai grandi nomi dell'arte moderna e contemporanea internazionale tra cui Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Piet Mondrian attraverso una rivisitazione dei loro lavori più famosi.

Il tour, curato dall'agenzia CulturalWay, si dislocherà per le vie di uno dei quartieri più caratteristici della città: Borgo Campidoglio: “Il tempo - sottolineano gli organizzatori - sembra non aver cambiato nulla qui. Passeggiando in questi vicoli si ha quasi la sensazione di tornare indietro nel tempo, ma c’è qualcosa che ci riporta al presente: i dipinti, realizzati sulle finestre cieche, sui muri, sulle panchine, sulle saracinesche dei negozi, in ogni dove. Il connubio fra l’arte contemporanea e lo stile delle case, appartenente ad altri tempi, lo rende un’interessantissima mostra a cielo aperto capace di stupire gli occhi di chi guarda. Esploreremo insieme questi luoghi affascinanti e pieni di vita, alla scoperta anche della sua imprenditorialità artigiana”.