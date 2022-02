Torna Just The Woman I Am: il 6 marzo la "corsa virtuale" per la ricerca universitaria sul Cancro

Torna Just The Woman I Am: il 6 marzo "corsa virtuale" per la ricerca universitaria sul Cancro

Il Covid non ferma la Torino che corre contro il cancro. Si svolgerà domenica 6 marzo la corsa rosa Just The Woman I Am, la 5 km non competitiva per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro.

Per il secondo anno in modalità virtuale

Una manifestazione che, in un momento particolare in cui i contagi sono tornati a salire, si svolgerà per il secondo anno di fila in modalità virtuale: ai partecipanti basterà correre 5 km, indossando la tipica maglia rosa e la pettorina per prendere parte alla corsa solidale. I social, di fatto, faranno da ponte, collegando virtualmente tutte quelle persone che correranno per sostenere la ricerca.

Ognuno potrà scegliere il percorso, senza che questo sia lo stesso per tutti. Just The Woman I Am, evento sportivo solidale, è giunta ormai alla nona edizione. Sei milioni i passi percorsi dal 2014 a oggi, per oltre 100.000 persone coinvolte. Non mancherà comunque una modalità in presenza, con appuntamento fisato per le ore 16 in piazza San Carlo.

La centralità delle Università in Just The Woman I Am

Indispensabile il contributo degli Atenei torinesi, Politecnico e Università di Torino. "Vorrei ricordare il ruolo importante della ricerca nel combattere le malattie. Oggi la ricerca scientifica ha una valenza ancora più importante e viene condotta all'interno delle nostre università a servizio dei cittadini" ha ricordato Laura Montanaro, prorettrice Politecnico di Torino. "Questa corsa è un momento di festa, ma in questo contesto assume un valore importante: i contributi che sono stati versati in questi anni hanno potuto sostenere la ricerca nella forma di assegni di ricerca" ha spiegato Giulia Carluccio, prorettrice Università degli Studi di Torino.

Il patrocinio del Coni

L'iniziativa vede il patrocinio del Coni. E' stata la vice presidente vicaria Silvia Salis a congratularsi per l'essere arrivati fino alla nona edizione: "Abbiamo voluto dare il patrocinio perché quando una manifestazione arriva alla nona edizione, nonostante queste difficoltà, vuol dire che ha instaurato un legame forte con la città. E poi c'è la donna al centro di questa manifestazione. Lo sport è importante, sia per la prevenzione che per la sua funzione sociale".

Il sostegno del Consiglio comunale di Torino

Emozionato Riccardo D'Elicio, presidente del Cus Torino: "E' un evento che porterà Torino verso le Universiadi del 2025: abbiamo una delegazione di 15 persone che parteciperà da Capo Verde, è bellissimo. Ci sarà un messaggio che partirà da un'astronauta: sono cose emozionanti". Il sostegno del Consiglio comunale di Torino all'iniziativa è stato espresso dalla presidente Maria Grazia Grippo, presidente Consiglio comunale: "Torino è affezionata a Just The Woman I Am, i partecipanti sono cresciuti anche in un momento in cui i rapporti sociali sono limitati: questa manifestazione si è arricchita grazie ai messaggi che porta". "Prevenzione, inclusione e parità di genere sono i messaggi che ci dicono che possiamo fare bene, stare bene, anche grazie a queste manifestazioni" ha concluso Grippo. "Questo progetto promuove valori di grande rilievo che nel nostro mondo, quello del diritto allo studio, sono centrali" ha ricordato Alessandro Sciretti, presidente Edisu.

Le iscrizioni alla nona edizione di Just The Woman I Am sono possibili sul sito https://jtwia.org/.