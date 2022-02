Nichelino scende in piazza per l'Ucraina, fiaccolata per la pace. Tolardo: "Stop subito alla guerra"

"Le comunità in certi momenti hanno bisogno di stringersi e di sentirsi unite: non c’è tempo per tentennamenti e ambiguità. Facciamo sentire la nostra voce e difendiamo il diritto di tutti i popoli a vivere in un mondo aperto, solidale e pacifico", aveva detto ieri sera Giampiero Tolardo, sindaco di Nichelino, per invitare la cittadinanza ad una fiaccolata per la pace per esprimere il sostegno e la vicinanza all'Ucraina attaccata da Putin.

Fiaccolata per la pace a Nichelino

In diverse decine hanno risposto all'appello alle 19 di oggi, venerdì 25 febbraio, ritrovandosi di fronte al Palazzo Comunale, illuminato di giallo e azzurro, per dimostrare con quelle fiaccole la voglia che la luce della solidarietà non si spenga. "Nichelino è coesa e solidale nei confronti del popolo ucraino al quale esprime solidarietà e vicinanza", ha detto stasera Tolardo. "Un grido di pace e il comune bisogno di ritrovarsi in modo libero e spontaneo per sostenere valori come la libertà e la democrazia che in nessun luogo dovrebbero mai più esser negati".