Magliano: "Con le barriere architettoniche si abbattano anche le liste d'attesa"

"In arrivo nella nostra Regione fondi per l'abbattimento delle barriere elettroniche negli edifici privati: gli oltre 3 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero, fa sapere l'Assessorato al Welfare della Regione Piemonte, permetteranno di effettuare oltre 600 interventi sul territorio piemontese. Chiediamo che, con le barriere architettoniche, siano "abbattute" anche le interminabili liste d'attesa: da troppo tempo le risorse sono a malapena sufficienti per effettuare gli interventi più urgenti", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati nel Consiglio Regionale del Piemonte.

"Ci sono piemontesi che attendono da anni. Il nostro patrimonio immobiliare risale, in gran parte, ai decenni passati, quando gli standard erano ben diversi. I tempi, per fortuna, sono cambiati: l’aspettativa di vita è aumentata e le carrozzine motorizzate, molto più ingombranti, sono sempre più diffuse. L’età media dei piemontesi si sta a sua volta alzando. Sul tema, la nostra attenzione sarà massima", garantisce Magliano.